Обязательно высаживаем этот вид лука на участке: вкусный, а еще прогоняет тлю и слизней — очень довольны

Обязательно высаживайте у себя на участке шнитт-лук, он не только имеет запоминающийся вкус, декоративный вид, но и очень полезен для растений, которые растут рядом.
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Дело в том, что этот сорт лука не переносят различные вредители, включая тлю, слизней и улиток.
Сами убедитесь, там где растет этот лучок, вы никогда не заметите вредных насекомых и моллюсков. К тому же лук избавляет участок от различных недугов, которым подвержены растения.
Размещайте шнитт-лук по участку декоративными вкраплениями, и вы увидите, что урожайность ваших овощей фруктов станет намного выше.
Источник: Telegram-канал «Огородум».