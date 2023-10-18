Живительный тоник для герани в октябре — распустит пышные цветы, станет королевой подоконника

Цветение герани можно сохранить надолго, даже в осенний и зимний период. Листья опадать тоже не будут. Главное, правильно ухаживать за растениями и поливать.

Разведите в одном литре теплой воды одну треть чайной ложки «Кристалона». Это комплексное водорастворимое минеральное удобрение, в котором содержится много фосфора и калия. Это главные элементы, которые стимулируют образование бутонов. Добавьте стимулятор цветения — четыре капли «Домоцвета».