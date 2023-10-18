Живительный тоник для герани в октябре — распустит пышные цветы, станет королевой подоконника

Цветение герани можно сохранить надолго, даже в осенний и зимний период. Листья опадать тоже не будут. Главное, правильно ухаживать за растениями и поливать.
Разведите в одном литре теплой воды одну треть чайной ложки «Кристалона». Это комплексное водорастворимое минеральное удобрение, в котором содержится много фосфора и калия. Это главные элементы, которые стимулируют образование бутонов. Добавьте стимулятор цветения — четыре капли «Домоцвета».
Нельзя и без гумата калия — понадобится всего половина чайной ложки.
Раствор хорошо перемешайте и полейте под корни.
Если вы хотите, чтобы цветы долго держались, то можно добавить магний в любом виде.
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