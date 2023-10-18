Если по унитазу пошли рыжие полоски — решаем проблему уксусом: не знаем лучше средства

С проблемой рыжих полосок в унитазе сталкиваются все люди без исключения. Появляются они из-за того, что в бачке устройства образовалась ржавчина.

Системным очищением чаши делу помочь невозможно, проблему нужно уничтожать на стадии зарождения.

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Расскажем, как это сделать обычным уксусом 9%. Откройте крышку бачка, смойте воду, залейте литр уксуса, далее сюда же вылейте горячую воду, чтобы она полностью закрыла конструкцию внутри.

Оставьте бачок в таком состоянии на ночь. И не забудьте промыть и рыжие полоски в чаше. Это тоже можно сделать уксусом, для эффективности добавив немного соды. Не смывайте состав.

Утром все поверхности обработайте щеткой и помойте водой. Рыжину вы не увидите долгое время.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»