Как садоводы губят растения укрывными материалами: это неправильно!

Осенью многие садоводы торопятся спрятать культуры под укрывные материалы, не понимая, что сами же губят растения. Тут спешка точно не нужна.

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Если на дворе все еще стоит теплая погода, укрытие нанесет непоправимый вред растениям. Культуры могут сопреть и погибнуть еще до начала стабильных минусовых температур.

Помните, что укрытия для посадок стоит сооружать только с началом заморозков.

До этого рекомендуется наклонять побеги и фиксировать их ближе к почве. Это подготовит растения к зимовке под укрывным материалом.

Источник: belnovosti.by