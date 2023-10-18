Хитрый рецепт тройной побелки для деревьев — зубами не оторвать, держится весь год

Как только наступили первые заморозки — можно смело приступать к побелке деревьев. Устойчивые морозы будут еще не скоро, а это значит, что сейчас — самое благоприятное время для процедуры.

Существует рецепт побелки, который, как выражаются огородники, зубами не оторвать весь год. Средством можно обрабатывать как возрастные деревья, так и молодые саженцы. Обладает лечащим эффектом и защищает растения от грызунов, включая зайцев и лис.

Смешайте два килограмма мела (он в два раза дешевле извести) с 200 граммами медного купороса и 1,5 литрами воды. Размешивайте, чтобы получилась кашица.

Далее в отдельной емкости делаем так называемое блинное тесто. Высыпайте 0,5 килограмма пшеничной муки и смешивайте с бутылкой молока, и стаканом растительного масла. Перемешивайте до состояния теста и отправляйте к мелу. Оно прилепит побелку к дереву так, что никакие осадки и заморозки ее не смоют.

И следующий важный компонент — жидкое стекло. Вливаем к основному раствору один стакан. Это отпугнет вредителей.

Полученным раствором обрабатывайте стволы деревьев осенью, это сильная защита.

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