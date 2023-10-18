Таблетками из аптечки убрали нагар со сковородок — очень довольны результатом: измельчаем и растворяем

Если у вас подгорела пища в сковороде и обычные способы очищения не помогают, попробуйте привести посуду в порядок при помощи недорогих таблеток, которые есть у каждого в аптечке.

Речь идет об активированном угле. Он способен помогать не только людям, но и собирать на себя всю грязь из посуды. Эффект потрясающий!

Растолките десять таблеток угля и залейте их тремя стаканами воды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Потом вылейте получившийся раствор в подгоревшую сковороду. Поставьте на плиту и доведите до кипения.

Далее промойте посуду губкой, все отойдет очень просто!

Источник: atvmedia.ru.