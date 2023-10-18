Не забудьте подкормить яблоню и грушу осенью в приствольный круг — урожай завалит, самое дешевое удобрение

Осенью в приствольные круги плодовых деревьев надо всегда вносить подкормку. Тогда растения порадуют вас урожаем в новом сезоне богатым урожаем.

В октябре и ноябре дачники используют самое дешевое и эффективное удобрение. И это древесная зола — не путать с угольной.

Перед перекопкой удобрение равномерно рассыпаем в приствольном круге из расчета: одна полулитровая банка на один квадратный метр.

Древесная зола подщелачивает грунт, что обожают плодовые деревья. Притом что навоз, наоборот, делает землю нейтральной. Поэтому в данном случае — это его эффективный заменитель.

Не забудьте также внести под деревья калийную селитру согласно инструкции. Это тоже необходимое для яблони и груши удобрение осенью.

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