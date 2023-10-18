Одним средством до блеска отмываем кухню, ванную, отбеливаем белье: всего 2 ложки

Современные хозяйки все чаще стали применять в быту порошок горчицы. Этот продукт был незаслуженно позабыт какое-то время, хотя в советский период имел большую популярность.

Он подходит для уборки почти всех помещений. К тому же порошок полностью натуральный, его оценят те, кто стремится к максимальной экологичности.

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Возьмите 2 столовые ложки горчицы, 1 столовую ложку пищевой соды, 50 миллилитров жидкости для мытья посуды, 1 столовую ложку уксуса, 2 столовые ложки нашатыря. Все смешайте. Универсальная паста для всего готова.

Для отбеливания белья замачивайте в ее растворе. Берите 1 столовую ложку пасты на полтора литра воды. Выдерживайте белье в составе около 3 часов.

Также эта паста отмоет почти все поверхности в доме. Особенно хорошо ей поддаются загрязнения на кухне и в ванной комнате.

Источник: дзен-канал «Просто и интересно».