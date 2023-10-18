Высаживаем их после огурцов: земля становится волшебной, вредителей, недугов нет — так нравится

Не стоит игнорировать растениями-сидератами. После сбора культур они насыщают почву полезными веществами, делая ее плодородной и урожайной.

Кроме того, сидераты отпугивают вредителей, уничтожают флору для развития различных недугов.

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После сбора огурцов, посадите на их месте морозостойкие растения, которые способны набрать зеленую массу за месяц-полтора.

Идеальными в данном случае будут такие растения, как белая горчица, холодостойкая фацелия, масличная редька и овес.

Также сразу после сбора огурцов можно засеять такие корнеплоды, как свекла, редис, репа, редька, морковь, сельдерей.

Источник: belnovosti.by