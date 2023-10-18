Это средство «слизывает» липкость со сковородных крышек вмиг: не поверили глазам

Есть множество народных методов очищения сковородных крышек вроде кипячения в горчице и соде. Однако зачем мучить себя лишней работой, когда есть современные средства?

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На самом деле даже самую сложную липкую грязь с крышек может снять обычный «антижир», который продается в любом хозяйственном отделе. Выбирайте самый дешевый, он запросто выполнит свою задачу.

Разбрызгайте средство на крышку и оставьте впитываться. Спустя время (минут 15–20) вы заметите, что налет начнет сам собой сползать, помогите ему щеточкой.

Если остались наслоения в труднодоступных местах, обработайте еще раз. Далее хорошо промойте проточной водой и не забудьте надеть резиновые перчатки, когда будете выполнять данные работы.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».