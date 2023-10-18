1 ложка на ведро воды: обеззаразили почву от всех болезней и вредителей — стала рыхлая и пушистая

Осенью в почву надо вносить вещества, которые простимулируют почву, напитают ее элементами и сделают пригодной для будущих посадок весной. Также после окончания сезона надо уничтожить болезни и вредителей, иначе в новом сезоне вы можете лишиться урожая.

В одном литре воды разведите один пакетик дрожжей и четыре чайные ложки сахара. Раствор должен постоять один час: нужно, чтобы все забродило.

Потом разводите одну столовую ложку дрожжевого раствора в 10 литрах воды и проливайте почву. Это напитает грунт, сделает его рыхлым, пушистым, воздушным.

Далее надо землю обеззаразить. Для этого разведите в 400 миллилитрах воды 200 грамм пасты «Фитоспорина-М». Тщательно перемешайте. Удобрение содержит сенную палочку, которая убивает грибки и инфекции.

После — берите одну столовую ложку данного раствора, разводите в 10 литрах воды и также проливайте грунт.

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