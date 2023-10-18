Почему собаки похожи на своих хозяев: это смешно, но факт остается фактом

Трудно не заметить, что собаки очень часто похожи на своих хозяев. Психологи уверены, что так люди ищут себе подобных — и называют ученые это явление «эффектом простого воздействия».

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Люди стараются подобрать себе четвероногих друзей по подобию себе. Если они носят длинные волосы, то и собак заводят длинношерстных.

Если ходят в спортзал и имеют гору мышц, то покупают бойцовую собаку. Если большие модники, то приобретают животных, за которыми нужен специальный уход в виде стрижки.

Люди чувствуют себя комфортно с себе подобными и воспринимают таких собак как родственных себе, близких, понятных, помогающих им.

Источник: belnovosti.by