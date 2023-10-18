Объявлен курс доллара на 23 октября: грядет разворот на 180 градусов

Экономические аналитики на полном серьезе допускают, что в ближайшее время курс доллара может обвалиться. По мнению экспертов, доллар может стоить снова 60 рублей, и это не шутки.

«Если мы вдруг сделаем чудодейственный рывок в области нашего устройства экономики, тогда мы увидим рост курса рубля по отношению к доллару», — заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его мнению, это будет разворот на 180 градусов. И для этого уже есть все предпосылки: импортозамещение развивается, дальше — больше.

Уже к 23 октября, по мнению аналитиков, доллар будет падать до 90 рублей. И это только начало.

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