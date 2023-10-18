На какую длину нужно обрезать черенки розы при пересадке в октябре — выбирайте побеги толщиной с карандаш

Черенки роз обычно укореняют в конце октября или начале ноября. Нужно дождаться, когда растения огрубеют, тогда пересадка пройдет для растения безболезненно.

Секатор, котором вы будете срезать черенки, всегда надо обрабатывать раствором хлоргексидина. Иначе в розу может попасть инфекция, и она заболеет или погибнет. Если препарата под рукой нет — обдайте инструмент кипятком, тогда погибнут опасные бактерии.

Длина черенков должна быть от 15 до 20 сантиметров — не больше и не меньше. Главное, на стебле должно быть три развитые почки. Толщина с карандаш.

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