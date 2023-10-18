Зачем в молоко обязательно нужно капать йод: жаль, раньше не знали, такой отличный результат

Увы, но даже в нынешние времена, когда государство старается следить за качеством отечественных продуктов, встречаются недобросовестные производители молока.

Его довольно просто фальсифицировать, добавив некоторые ингредиенты, которых там точно не должно быть.

Делают это ушлые дельцы, чтобы удешевить себестоимость продукта и получить сверхприбыль из ничего.

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Содержание мела в молоке выявляет йод. Накапайте немного этого вещества в продукт и посмотрите на цвет напитка. Если молоко приобрело синеватый оттенок, значит, мел в продукте присутствует, товар фальсифицированный.

Другой способ помогает обнаружить примесь соды в молоке. Налейте в миску молоко, влейте в него чуть уксуса. Увидите пену — продукт содержит соду.

Источник: Telegram-канал «Смекалочка».