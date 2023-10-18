Мясистые, отборные, сладкие: сорта перцев — рай для огородников, станут любимчиками

Существуют сорта перцев, которые совершенно не создают проблему для дачников. Они не нуждаются в уходе, а плоды мясистые, сочные и сладкие.

Один из таких сортов — «партнер». В теплице куст вырастает до одного метра, раннеспелый. Формирует до восьми плодов на кусте. Перцы удлиненные, красные, вкусные. Устойчивы к прохладной погоде.

Еще один сорт — «капия». Плоды слегка изогнутые, в виде рожка, ярко-желтого цвета. На одном кусте до шести плодов.

Стоит присмотреться еще к одному виду перцев — «лакшери». Вкусные, сочные, вырастают до 150 сантиметров в теплице. Толстостенный, не болеет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».