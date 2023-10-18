Как закопанные бутылки спасают участок от медведок: больше их не видим

Медведка — страшный враг огородника, вытравить ее с участка очень сложно. Однако существует народный способ, который реально может помочь в борьбе с этим вредителем.
Этот способ прост, экологичен и проверен садоводами.
Нам понадобятся бутылки из-под пива с небольшими остатками напитка.
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Отыщите норы медведок, откопайте рядом ямку, пролейте ее водой и закопайте бутылку с пивом.
Медведки привлекутся ароматом продукта и залезут внутрь, а вот выбраться наружу они уже не смогут. Соберите вредителей из бутылки и уничтожьте их.
Источник: ogorod.ru