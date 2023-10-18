Вырвали засор из раковины обычным уксусом — как это работает: грязь зашипела и растворилась

Когда раковина засоряется, многие из нас спешат вызвать сантехника или бегут в магазин за специальными средствами.

Однако не стоит торопиться, на самом деле с загрязнениями в трубах, которые мешают спокойному течению воды, может справиться дешевенький столовый уксус.

Когда его смешиваешь с содой, он образует мощную реакцию, способную растворить многие виды загрязнений.

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Итак, при засорении слива дождитесь, когда вода все-таки уйдет в трубу, далее засыпьте в отверстие большое количество соды, немного соли, сверху все залейте уксусом. Вы увидите пену, не пугайтесь ее, она создаст очищающий эффект.

Подождите пока пузырьки не уменьшатся, а потом просто смойте все потоком горячей воды из крана.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».