Найдена лучшая тушь для ресниц: проверьте свою косметику

Стало известно, какая тушь будет самой лучшей для ваших ресниц.
Эксперт по макияжу посоветовала обратить внимание на термотушь.
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Такой тип туши содержит специальные полимеры. Именно они защищают ресницы от смазывания, растекания и даже предотвращают образование комочков.
Такая тушь, как объясняет визажист, считается устойчивой к влажности и высоким температурам. Поэтому ее трудно смыть дождем или снегом. Также она не течет во время жары.
А еще термотушь не отпечатывается на веках.
«Одной из главных особенностей термотуши является то, что она снимается с ресниц теплой водой «чулочками». Это делает ее удобной в использовании, так как не требуется дополнительных средств для снятия макияжа. Однако важно помнить, что она может высыхать быстрее, чем обычная тушь, поэтому при ее нанесении нужно быть более быстрым и аккуратным», — отметила Ольга Горбунова в беседе с vnimanie.pro.