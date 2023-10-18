Забыли про чистку унитаза — используем «омыватель»: грязь сама уходит

Чистка унитаза вряд ли кому-то доставляет удовольствие, однако этой процедурой нельзя пренебрегать.

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Не секрет, что в этом месте разводятся микробы, да и пользоваться не самым аккуратным приспособлением неприятно.

Так что же делать — тратить свое драгоценное время на неприятную работу? Не стоит! Мы вам подскажем, как сделать в домашних условиях «омыватель», который сделает всю работу за вас.

Итак, находим маленькую пластиковую бутылочку из-под газировки. Наливаем в нее любое дезинфицирующее средство для сантехники, смешиваем его с моющим средством для посуды.

В нескольких местах делаем небольшие дырочки в области крышечки и размещаем в бачке.

После этого наш «омыватель» начинает работать — каждый раз при смыве бачка, средство будет вымываться в чашу унитаза, очищая его.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».