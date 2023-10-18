Лаваш получится пышным и вкусным — рецепт от шеф-пекаря

Через 15 минут тесто разделяют на части размером с грецкий орех. Далее нужно положить тесто под влажное полотенце на 10 минут.

«После этого раскатать кружочки в лепешки толщиной от одного до двух миллиметров. Кинуть на разогретую сухую сковородку и буквально 30–40 секунд с одной и с другой стороны жарить. Если мы хотим получить именно лаваш, не нужно доводить до сильной румяности», — отметил специалист.

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