Лаваш получится пышным и вкусным — рецепт от шеф-пекаря

Эксперт по кулинарии рассказал, как сделать в домашних условиях лаваш.
Шеф-пекарь Иван Забавников отметил, что этот рецепт понравится даже армянским кулинарам.
Стоит взять следующие ингредиенты:
- 150 г воды,
- 210 г растительного масла,
- 300 г муки высшего сорта,
- 5 г мелкой соли.
Соль растворяется в воде, а дальше туда добавляются растительное масло и постепенно мука.
Тесто нужно разминать руками и потом накрыть миской и оставить на столе.
Через 15 минут тесто разделяют на части размером с грецкий орех. Далее нужно положить тесто под влажное полотенце на 10 минут.
«После этого раскатать кружочки в лепешки толщиной от одного до двух миллиметров. Кинуть на разогретую сухую сковородку и буквально 30–40 секунд с одной и с другой стороны жарить. Если мы хотим получить именно лаваш, не нужно доводить до сильной румяности», — отметил специалист.
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«Готовое изделие, чтобы оно осталось мягким, положить в полиэтиленовый пакет либо под слегка увлажненное полотенце. На тот момент, когда закончена вся выпечка, получается прекрасный набор примерно из восьми лавашей», — добавил повар в беседе с gorodovoy.ru.