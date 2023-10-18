Как из муки сварить клейстер для обоев «из СССР» вместо дорогого клея: люди в восторге

Во времена СССР, когда многие товары были недоступны для граждан, граждане, занимающиеся ремонтом, варили самостоятельно клейстер для приклеивания обоев.

К слову, работает он ничуть не хуже профессионального клея, а обходится в сущие копейки. К тому же клейстер готовится из муки и воды, то есть вы можете не сомневаться в экологичности данного продукта.

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Мало того, клейстер отлично схватываем обои, а когда нужно из снять, в два счета отмокает при помощи мокрой тряпки и позволяет покрытию отойти с легкостью от стен.

Густоту клейстера выбирайте в зависимости от толщины обоев. Если они тонкие, то подойдет жидкий состав, если толстые, то готовьте гуще.

Поставьте воду на плиту (низкие температуры) и всыпайте муку тонкой струйкой, чтобы получилась более-менее однородная консистенция. Размешивайте деревянной лопаткой постоянно.

Когда увидите, что состав стал липким и достаточным по густоте, снимайте с огня, остужайте и приступайте к работе. Далее действуйте как при обычном клее.

Источник: goodklei.ru