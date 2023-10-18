«Крупу кладите в самом конце»: манная каша получится невероятно вкусной

Шеф-повар рассказал, как приготовить вкусную манную кашу, которая понравится даже самомму капризному ребенку.

Секрет роскошной манки заключается в топленом молоке. Об этом рассказал шеф-повар и телеведущий Кирилл Голиков.

По словам специалиста, нужно вскипятить топленое молоко. А дальше важно добавить остальные продукты: сахар и соль, сливочное масло, а также ванилин.

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