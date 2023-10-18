«Крупу кладите в самом конце»: манная каша получится невероятно вкусной

Каша. Фото: Global Look Press 

Такой рецепт вы еще не слышали.

Шеф-повар рассказал, как приготовить вкусную манную кашу, которая понравится даже самомму капризному ребенку.

Секрет роскошной манки заключается в топленом молоке. Об этом рассказал шеф-повар и телеведущий Кирилл Голиков.

По словам специалиста, нужно вскипятить топленое молоко. А дальше важно добавить остальные продукты: сахар и соль, сливочное масло, а также ванилин. 

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«Крупу кладите в самом конце. Когда она начинает развариваться, то впитывает в себя это вкусное молоко и сливочное масло», – отметил эксперт в беседе с gorodovoy.ru.

«Другой секрет – дать каше постоять 20 минут после того, как вы сняли ее с плиты, чтобы она распарилась», – добавил шеф-повар.

Также важно добавлять сухофрукты постепенно, чтобы каша не получилась слишком сладкой.

На литр молока нужно взять 10 граммов соли, четыре чайных ложки сахара, 50 граммов сливочного масла и ванилин по вкусу.

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