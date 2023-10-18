При каком режиме машинки белье становится серым: забудьте про него — только во вред

Режимы стиральной машинки в 30 и 40 градусов созданы для ежедневной стирки вещей, которые не сильно загрязнены. Например, если человек просто слегка вспотел или желает чуть освежить свою футболку.

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Не стоит злоупотреблять и пользоваться этими режимами ежедневно. Во-первых, белье в любом случае требует особенного подхода, кроме простого ополаскивания. Во-вторых, стиральная машинка также нуждается в режимах на 60 и 90 градусах.

Только на температурах от 60 градусов из автомата выйдут накопившиеся загрязнения, погибнут грибок и бактерии. Кроме того, если белье постоянно стирать на 30–40 градусах, оно посереет, приобретет эффект застиранности и несвежести.

Если же вещи согласно указаниям производителей нужно стирать на температурах не выше 30 градусов, не пренебрегайте замачиванием и использованием кислородного отбеливателя, который подходит всем видам ткани, включая цветную и черную.

Источник: Telegram-канал «Горничная».