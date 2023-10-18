Когда доллар будет стоить 90 рублей: названо конкретное время

Эксперты предрекают укрепление отечественной валюты в 2024 году. Они признают, что пока рынок ведет себя инертно и меры со стороны России в поддержку рубля в настоящий момент не сильно очевидны, но результат этих действий все-таки будет.

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Пока доллар продается на Мосбирже за 97,5 рубля. Финансовые аналитики не исключают подъема до 100 рублей с промежуточным уровнем в 98 рублей.

Однако укрепление рубля неизбежно благодаря принятым мерам со стороны правительства и Центробанка России (продажа 80% валютной выручки экспортерами).

Минэкономразвития ожидает стабилизации курса отечественной валюты в диапазоне 90–92 рубля за доллар уже ко второму кварталу 2024 года.

Источник: 1prime.ru