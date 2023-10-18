Риэлтор рассказала, как продать квартиру на 40% дороже

Квартиры. Фото: Global Look Press 

Этот лайфхак эксперт сообщила всем желающим выгодно расстаться с жильем.

Стало известно, как продать квартиру на 40% дороже.

Практикующий риелтор Наталья Перескокова отметила, что предпродажную подготовку можно провести самому. Но есть вариант обратиться за профессиональной помощью к хоумстейджеру.

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Именно второй вариант советует эксперт.

«Затраты на хоумстейджера невелики, но они себя действительно окупают. Даже если речь идет о квартирах с очень устаревшим ремонтом», – отметила Наталья Перескокова в беседе с aif.ru.

Если все делать самому, то лучше сразу изменить интерьер до максимально нейтрального и похожего на номер в отеле.

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