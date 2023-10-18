Методом «4 ложки соды» отмыли всю кухню: липкость моментально отошла, сияет чистотой

Кухня может стать проблемой в уборке у любой хозяйки. Стоит чуть забыть про генералку, и тут же она покрывается плотным слоем липкого налета.

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Но не отчаивайтесь! Шкафы, фартуки, плита, столешницы моментально придут в порядок от простого народного способа «4 ложки соды». Он сразу же показывает свою эффективность и мощь.

Сальный налет, грязевые отложения, присохшие остатки пищи отходят под воздействием содового состава моментально.

Итак, смешайте в одной миске 4 столовые ложки соды с 2 ложками столового уксуса. Наносите эту кашицу на поверхности и смывайте. Если проблема сильная, оставляйте на 10–20 минут. Кухня будет блестеть!

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».