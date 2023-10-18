Зеркало будет чистым: что сделать для поверхности без грязи и разводов

Стало известно, что сделать с зеркалом, чтобы оно не запотевало.

Несмотря на хорошую вентиляцию, зеркало в ванной все равно может покрываться испариной.

А из-за этого зеркало быстрее пачкается и даже покрывается разводами. Опытные хозяйки знают, как решить эту проблему.

Стоит нанести на зеркало средство с влагоотталкивающим эффектом. Например, стоит растворить одну чайную ложку желатина в 50 миллилитрах воды.

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Вначале нужно протереть зеркало влажной тряпкой, потом сухой. И далее стоит отмыть зеркало тряпкой, смоченной в самодельной жидкости. И в конце нужно еще раз обработать сухой тряпкой зеркало, чтобы не осталось следов. Об этом сообщили в remstroiblog.ru.