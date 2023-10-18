Укроп вырастет, словно на дрожжах: что сделать с растением перед зимой

Стало известно, как правильно заниматься посадкой укропа под зиму.

Агроном Анастасия Коврижных объяснила, при каких условиях ароматную зелень с грядки можно будет получить уже в апреле.

Эксперт подсказала вначале определиться с сортом растения. На пакетике с семенами вы должны прочитать, что укроп пригоден к подзимнему посеву.

А еще важно внесите в землю перегной и немного суперфосфата. К слову, древесную золу лучше не использовать.