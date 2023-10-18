Укроп вырастет, словно на дрожжах: что сделать с растением перед зимой

Стало известно, как правильно заниматься посадкой укропа под зиму.
Агроном Анастасия Коврижных объяснила, при каких условиях ароматную зелень с грядки можно будет получить уже в апреле.
Эксперт подсказала вначале определиться с сортом растения. На пакетике с семенами вы должны прочитать, что укроп пригоден к подзимнему посеву.
А еще важно внесите в землю перегной и немного суперфосфата. К слову, древесную золу лучше не использовать.
Далее сделайте на грядке бороздки в 10 сантиметрах друг от друга. И потом накройте грядку пленкой и оставьте до устойчивых морозов.
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Приступать к посеву стоит, когда температура воздуха опустится до 0… –3 градуса. После такой укропной процедуры важно замульчирувать грядку перегноем, об этом рассказали в belnovosti.by.