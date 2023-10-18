Грозит штраф: почему важно осторожно обращаться с еловыми ветками

Стало известно, что за сбор еловых веток в лесу можно получить штраф.

Юрист объяснил, что повреждение деревьев наказывается штрафом до пяти тысяч рублей.

Оказалось, собирать ветки для мульчирования почвы на дачном участке стоит очень аккуратно.

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