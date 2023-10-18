Грозит штраф: почему важно осторожно обращаться с еловыми ветками

Ель. Фото: Global Look Press 

Юрист Роман Ардыкуца поделился важным сообщеним с дачниками.

Стало известно, что за сбор еловых веток в лесу можно получить штраф.

Юрист объяснил, что повреждение деревьев наказывается  штрафом до пяти тысяч рублей.

Оказалось, собирать ветки для мульчирования почвы на дачном участке стоит очень аккуратно.  

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«При этом лесники не смотрят на то, живое это дерево или давно сгнившее. Если оно находится в более-менее вертикальном положении, значит, несрубленное. Формально трогать его нельзя. Другое дело – сбор упавших еловых веток», –  рассказал Ардыкуца в беседе с gorodovoy.ru.

Также юрист добавил, что брать лапник нужно только со срубленных деревьев. 

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