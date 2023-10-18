Трехслойный образ: что надеть в конце октября

Стилист Кортни Буш сообщила, как одеваться в период межсезонья.
Когда на улице днем бывает около 15 градусов тепла, а к вечеру становится очень холодно, важно подобрать правильную одежду.
Эксперт по моде предлагает оставлять лук из трех слоев. Первый слой важно сделать дышащим. Например, остановиться на футболке или майке.
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Далее надеть жакеты, пиджаки, кардиганы. Также подойдут джинсовые или кожаные куртки.
Третий слой должен помещать в себя предыдущие два слоя. Это могут быть пальто из шерсти, куртки, стеганые жилеты, пуховики и ветровки. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.