Трехслойный образ: что надеть в конце октября

Стилист Кортни Буш сообщила, как одеваться в период межсезонья.

Когда на улице днем бывает около 15 градусов тепла, а к вечеру становится очень холодно, важно подобрать правильную одежду.

Эксперт по моде предлагает оставлять лук из трех слоев. Первый слой важно сделать дышащим. Например, остановиться на футболке или майке.

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Далее надеть жакеты, пиджаки, кардиганы. Также подойдут джинсовые или кожаные куртки.