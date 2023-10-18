Никакого обилия термальной воды осенью и зимой – советы бьюти-экспертов

В сезон холодов модницы особенно часто начинают пользоваться бальзамами для губ и увлажняющими кремами.

А еще некоторые прибегают к использованию термальной воды. Кожа из-за ветра и низкой температуры становится стянутой. Сухой воздух из-за отопления в домах тоже заставляет доставать мист.

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Но эксперты не советуют пользоваться в осенне-зимнее время термальной водой. Так как в составе есть соли и минералы. Именно они при высыхании стягивают лицо.