Никакого обилия термальной воды осенью и зимой – советы бьюти-экспертов

В сезон холодов модницы особенно часто начинают пользоваться бальзамами для губ и увлажняющими кремами.
А еще некоторые прибегают к использованию термальной воды. Кожа из-за ветра и низкой температуры становится стянутой. Сухой воздух из-за отопления в домах тоже заставляет доставать мист.
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Но эксперты не советуют пользоваться в осенне-зимнее время термальной водой. Так как в составе есть соли и минералы. Именно они при высыхании стягивают лицо.
Можно не заметить, как при желании увлажнить лицо, красавицами наносят очередной слой термальной воды. Но это только усугубляет проблему сухости.
Наносить терминальную воду рекомендуется один или два раза в неделею. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.