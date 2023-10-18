Пицца за пять минут: что делать для приготовления этого блюда

Пицца. Фото: Global Look Press

Попробуйте этот рецепт и восхититесь вкусом.

Стало известно, как приготовить пиццу за пару минут.

Для того, чтобы сделать вкусное блюдо, нужно подготовить тесто.

А для теста понадобятся следующие ингредиенты:

- четыре столовые ложки сметаны;
- четыре столовые ложки майонеза;
- два яйца;
- девять столовых ложек муки.

Также нужны продукты для начинки:

- помидор;
- две сосиски;
- соленый огурец;
- 80 граммов сыра;
- одна или две столовые ложки томатной пасты или кетчупа. 

Важно разбить в миску два яйца, добавить туда четыре столовых ложки сметаны, а также майонеза и девять с мукой. Все ингредиенты перемешиваются до однородной массы.

Далее приступаем к начинке – нарезаем сосиски, соленые огурцы, томаты, а сыр измельчаем на терке.

Тесто выливается на сковороду с растительным маслом, а потом томатную пасту распределяем и выкладываем начинку. К слову, сыр будет в самом конце.

И пицца будет жариться всего пять минут. Об этом рассказали авторы Ютуб-канала «Микс рецептов».

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