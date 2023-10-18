Пицца за пять минут: что делать для приготовления этого блюда

Важно разбить в миску два яйца, добавить туда четыре столовых ложки сметаны, а также майонеза и девять с мукой. Все ингредиенты перемешиваются до однородной массы.

Далее приступаем к начинке – нарезаем сосиски, соленые огурцы, томаты, а сыр измельчаем на терке.

Тесто выливается на сковороду с растительным маслом, а потом томатную пасту распределяем и выкладываем начинку. К слову, сыр будет в самом конце.

И пицца будет жариться всего пять минут. Об этом рассказали авторы Ютуб-канала «Микс рецептов».