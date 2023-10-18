Пицца за пять минут: что делать для приготовления этого блюда

Стало известно, как приготовить пиццу за пару минут.
Для того, чтобы сделать вкусное блюдо, нужно подготовить тесто.
А для теста понадобятся следующие ингредиенты:
- четыре столовые ложки сметаны;
- четыре столовые ложки майонеза;
- два яйца;
- девять столовых ложек муки.
Также нужны продукты для начинки:
- помидор;
- две сосиски;
- соленый огурец;
- 80 граммов сыра;
- одна или две столовые ложки томатной пасты или кетчупа.
Важно разбить в миску два яйца, добавить туда четыре столовых ложки сметаны, а также майонеза и девять с мукой. Все ингредиенты перемешиваются до однородной массы.
Далее приступаем к начинке – нарезаем сосиски, соленые огурцы, томаты, а сыр измельчаем на терке.
Тесто выливается на сковороду с растительным маслом, а потом томатную пасту распределяем и выкладываем начинку. К слову, сыр будет в самом конце.
И пицца будет жариться всего пять минут. Об этом рассказали авторы Ютуб-канала «Микс рецептов».