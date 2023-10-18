Эти продукты нельзя класть в морозильник – пересмотрите свою еду

Эксперт рассказала, какие продукты не подойдут для хранения в морозильнике.
Оказалось, что овощи и травы с высоким содержанием хлорофилла и воды не стоит хранить в морозильной камере.
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«Не рекомендовано замораживать зелень и травы – в этом случае разрушается хлорофилл, теряются витамины, антиоксидантная активность продуктов. Остается только клетчатка. Нельзя замораживать богатые водой овощи – огурцы, помидоры, кабачки. Это будет точно отрава, после разморозки продукты потеряют прочность, упругость, их нельзя будет употреблять в свежем виде, только добавлять в горячие блюда. Плохо замораживать бананы: после разморозки это будет просто трава. Потом их можно будет использовать только в выпечке или, например, в смузи», – рассказала специалист.
Еще кисломолочные продукты и орехи не подходят для этого места.
«При заморозке происходит разрыв белковых связей, денатурация белка. Нельзя замораживать кисломолочные продукты, потому что после разморозки это будет практически створоженный кефир плохого качества, с грубыми прожилками сыворотки. Сыр тоже нельзя замораживать, иначе его можно будет использовать только в выпечке, в приготовлении блюд, но уже не в свежем виде, потому что он потеряет свои органолептические свойства», – добавила эксперт в беседе с radiosputnik.ria.ru.