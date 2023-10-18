Эти продукты нельзя класть в морозильник – пересмотрите свою еду

Эксперт рассказала, какие продукты не подойдут для хранения в морозильнике.

Оказалось, что овощи и травы с высоким содержанием хлорофилла и воды не стоит хранить в морозильной камере.

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