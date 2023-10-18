Как понять, что парфюм вам не идет – пять верных признаков

Стало известно, как понять, что парфюм вам не идет.

Иногда даже самый приятный и разрекламированный парфюм может просто не подойти. И тогда вы будет отпугивать людей.

Вот пять признаков, которые скажут вам о том, что парфюм не подходит.

Во-первых, вы чувствуете парфюм на себе. Вы не должны ощущать на себе через полчаса после нанесения аромат. А еще лучше – появление запаха при движении. В противном случае можно устать от парфюма.

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Во-вторых, вы начинаете чихать после нанесения парфюма.

Такая реакция сообщит об аллергии на какой-то из компонентов парфюма.

В-третьих, появляется головная боль.