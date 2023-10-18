Как понять, что парфюм вам не идет – пять верных признаков

Стало известно, как понять, что парфюм вам не идет.
Иногда даже самый приятный и разрекламированный парфюм может просто не подойти. И тогда вы будет отпугивать людей.
Вот пять признаков, которые скажут вам о том, что парфюм не подходит.
Во-первых, вы чувствуете парфюм на себе. Вы не должны ощущать на себе через полчаса после нанесения аромат. А еще лучше – появление запаха при движении. В противном случае можно устать от парфюма.
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Во-вторых, вы начинаете чихать после нанесения парфюма.
Такая реакция сообщит об аллергии на какой-то из компонентов парфюма.
В-третьих, появляется головная боль.
Если есть непереносимость каких-то определенных компонентов или парфюм слишком насыщенный, то будет такая реакция.
В-четвертых, раздражение на коже.
Красные пятна не украсят вас. Поэтому не стоит мучать себя неподходящими духами.
В-пятых, аромат пропадает с тела.
При покупке попробуйте нанести на кожу композицию, а не на тестер. Так вам удастся поверить, как раскрывается парфюм. Об этом сообщили в thevoicemag.ru.