Как понять, что парфюм вам не идет – пять верных признаков

Парфюм. Фото: Global Look Press 

Прислушайтесь к этим советам, если хотите подобрать идеальные духи.

Стало известно, как понять, что парфюм вам не идет.

Иногда даже самый приятный и разрекламированный парфюм может просто не подойти. И тогда вы будет отпугивать людей.

Вот пять признаков, которые скажут вам о том, что парфюм не подходит.

Во-первых, вы чувствуете парфюм на себе. Вы не должны ощущать на себе через полчаса после нанесения аромат. А еще лучше – появление запаха при движении. В противном случае можно устать от парфюма. 

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Во-вторых, вы начинаете чихать после нанесения парфюма.

Такая реакция сообщит об аллергии на какой-то из компонентов парфюма. 

В-третьих, появляется головная боль.

Если есть непереносимость каких-то определенных компонентов или парфюм слишком насыщенный, то будет такая реакция. 

В-четвертых, раздражение на коже.

Красные пятна не украсят вас. Поэтому не стоит мучать себя неподходящими духами.

В-пятых, аромат пропадает с тела.

При покупке попробуйте нанести на кожу композицию, а не на тестер. Так вам удастся поверить, как раскрывается парфюм. Об этом сообщили в thevoicemag.ru.

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