Лепешки с зеленью и сыром: попробуйте это бюджетное и простое блюдо

Лепешки. Фото: Global Look Press 

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Стало известно, как приготовить вкусную и питательную закуску в виде лепешки с зеленью и сыром.

Для начала нужно взять необходимые ингредиенты:

•   2 штуки лепешки;
•  100 граммов сыра Чеддер;
•  100 граммов моцареллы;
•  100 миллилитров 10% сметаны;
•   50 миллилитров майонеза;
•   50 граммов петрушки;
•   соль и перец по вкусу.

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Вначале вам нужно разогреть духовку до 260 градусов в режиме «гриль». 

Далее важно натереть сыры на крупной терке, добавить к ним мелко порубленную петрушку и заправить начинку сметаной и майонезом. 

И далее важно пожарить лепешки на противне и намазать их начинкой. Если лепешка толщиной более двух сантиметров, то можно разрезать ее поперек и выложить начинку между двумя половинками. 

Дальше поставьте противень в духовку. Выпекать лепешки с начинкой стоит в течение пяти минут. Об этом рассказали в marieclaire.ru.

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