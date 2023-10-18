Лепешки с зеленью и сыром: попробуйте это бюджетное и простое блюдо

Стало известно, как приготовить вкусную и питательную закуску в виде лепешки с зеленью и сыром.
Для начала нужно взять необходимые ингредиенты:
• 2 штуки лепешки;
• 100 граммов сыра Чеддер;
• 100 граммов моцареллы;
• 100 миллилитров 10% сметаны;
• 50 миллилитров майонеза;
• 50 граммов петрушки;
• соль и перец по вкусу.
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Вначале вам нужно разогреть духовку до 260 градусов в режиме «гриль».
Далее важно натереть сыры на крупной терке, добавить к ним мелко порубленную петрушку и заправить начинку сметаной и майонезом.
И далее важно пожарить лепешки на противне и намазать их начинкой. Если лепешка толщиной более двух сантиметров, то можно разрезать ее поперек и выложить начинку между двумя половинками.
Дальше поставьте противень в духовку. Выпекать лепешки с начинкой стоит в течение пяти минут. Об этом рассказали в marieclaire.ru.