Лепешки с зеленью и сыром: попробуйте это бюджетное и простое блюдо

Далее важно натереть сыры на крупной терке, добавить к ним мелко порубленную петрушку и заправить начинку сметаной и майонезом.

И далее важно пожарить лепешки на противне и намазать их начинкой. Если лепешка толщиной более двух сантиметров, то можно разрезать ее поперек и выложить начинку между двумя половинками.

Дальше поставьте противень в духовку. Выпекать лепешки с начинкой стоит в течение пяти минут. Об этом рассказали в marieclaire.ru.