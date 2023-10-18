Сухие смеси для сада: как сделать почву более плодородной

Эксперты рассказали, как усилить плодородие почвы без внесения навоза и компоста.

Оказалось, что отличной альтернативой привычным навозу и компосту станут сухие смеси. При перегнивании такие смеси будут насыщать землю необходимыми макро- и микроэлементами.

Эту смесь можно рассыпать в теплице, а также на будущих грядках с овощами и даже под ягодные кусты.

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Диатомит садовый мелкой фракции, еще горчичный жмых и доломитовая мука – все эти вещества и станут отличным удобрением. Каждого из них необходимо взять в количестве двух килограммов.