Сухие смеси для сада: как сделать почву более плодородной

Эксперты рассказали, как усилить плодородие почвы без внесения навоза и компоста.
Оказалось, что отличной альтернативой привычным навозу и компосту станут сухие смеси. При перегнивании такие смеси будут насыщать землю необходимыми макро- и микроэлементами.
Эту смесь можно рассыпать в теплице, а также на будущих грядках с овощами и даже под ягодные кусты.
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Диатомит садовый мелкой фракции, еще горчичный жмых и доломитовая мука – все эти вещества и станут отличным удобрением. Каждого из них необходимо взять в количестве двух килограммов.
Их нужно перемешать в тазике и внести в землю из расчета полтора стакана на квадратный метр. И затем стоит все разровнять граблями. Об этом сообщил автор Дзен-канала «Сад огород лайф».