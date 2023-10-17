Эти вещи помогут улучшить вкус драников – советы экспертов

Молочная продукция. Фото: Global Look Press 

Попробуйте новый рецепт и удивитесь вкусу.

Стало известно, что стоит добавить в драники, чтобы они получились вкусными.

Оказалось, даже обычное коровье молоко может улучшить блюдо. Именно оно придаст золотистый цвет драникам.

Если молока понадобится две ложки, то сметаны достаточно в количестве одной.

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Еще можно добавить лук. Только его нужно вначале пожарить, а потом добавлять к картофелю.

А вот лимонный сок никак не улучшит вкус блюда. Однако поможет улучшить цвет драников. 

Все эти продукты по-новому раскроют вам вкус привычного блюда. Об этом рассказали в belnovosti.by.

 

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