Эти вещи помогут улучшить вкус драников – советы экспертов

Стало известно, что стоит добавить в драники, чтобы они получились вкусными.
Оказалось, даже обычное коровье молоко может улучшить блюдо. Именно оно придаст золотистый цвет драникам.
Если молока понадобится две ложки, то сметаны достаточно в количестве одной.
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Еще можно добавить лук. Только его нужно вначале пожарить, а потом добавлять к картофелю.
А вот лимонный сок никак не улучшит вкус блюда. Однако поможет улучшить цвет драников.
Все эти продукты по-новому раскроют вам вкус привычного блюда. Об этом рассказали в belnovosti.by.