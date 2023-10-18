Эти даты станут самыми счастливыми в ноябре для Водолеев, Львов и Овнов: Вселенная одарит удачей

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«У Водолеев в ноябре самый хороший день будет 17 числа и 30. Нейтральные дни, достаточно хорошие начинаются с 14 ноября по 30, кроме 19 ноября, так как это плохой день. А до 14 числа может не везти. Дело в том, что Уран очень аспектирован в этот период, а именно Уран управляет Водолеем.

У Львов нет таких шикарных дней. Но у них есть три нейтральных дня — 28, 29 и 30 ноября. До этого Львам будет тяжко.

А вот Овны будут счастливчиками, потому что у них весь ноябрь счастливый. С 1 по 8 у них отличные дни, с 13 по 22 шикарные дни. То есть, у них больше половины месяца, когда их может приследовать удача», – поделилась эксперт.