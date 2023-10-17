До 10 тысяч рублей — пенсионерам зачислят внушительную надбавку в октябре: кому ждать выплату

Отмечается, что во многих регионах начали работать программы помощи пожилым гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. К примеру, это может быть болезнь или несчастный случай. Именно такие пенсионеры могут расчитывать на денежное пособие.

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Также важно знать, что размер выплаты зависит от региона проживания. В Московской области гражданам полагается по 10 тысяч рублей, если они проживают в квартире одни. А вот если пенсионер живет с другими родственниками, то получит уже сумму до 7 тысяч рублей единовременно.

А чтобы получить льготу, пенсионеры должны подать заявление в МФЦ. Ответ будет дан в течение 25 дней с момента отправления заявки. Тем, кому ранее выплату уже одобрили, деньги перечислят на счет с 18 октября, сообщает портал PRIMPRESS.