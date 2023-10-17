Как убрать царапины со стеклянной варочной панели: несколько движений — и плита как новая

Со временем на стеклокерамических варочных панелях появляются мелкие царапины и потертости. Они никак не влияют на работу техники, но существенно портят внешний вид.

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Если вы из тех хозяек, которые стремятся к совершенству во всем, воспользуйтесь этим простым советом, и ваша плита станет выглядеть так, словно ее только что доставили из магазина.

Инструкция простая. Очистите поверхность техники. Вытрите ее насухо. Нанесите на проблемные места небольшое количество белой зубной пасты. После этого возьмите в руки ватный диск и круговыми движениями отполируйте поверхность.

Сотрите остатки гигиенического средства. Оцените результат и при необходимости повторите эти действия еще раз.

Вы будете в диком восторге: мелкие дефекты исчезнут без следа. Конечно, этот способ не спасет стекло от глубоких повреждений, но с потертостями справится на ура.

Источник: novostivl.ru