Волшебная подкормка для антуриума: даем три раза — растение цветет без перерыва

Антуриум, он же «мужское счастье» есть во многих квартирах. Это растение привлекает цветоводов тем, что почти не нуждается в уходе. Но если вы хотите, чтобы куст украшали не только зеленые листья, но и красные цветы, его все-таки нужно побаловать подкормкой.

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Прежде чем приступать к делу, убедитесь в том, что перед вами взрослое растение. Если вашему зеленому другу меньше года, то со стимулирующими составами стоит повременить.

В остальных случаях рецепт будет таким. Возьмите один грамм монокалийфосфата. Этот препарат можно купить в садовом магазине. Смешайте его с литром отстоянной воды. Согрейте жидкость до комнатной температуры и вылейте прямо под корень антуриума.

Такого объема жидкости хватит для одного большого куста или для двух небольших растений.

Этот простой стимулятор ускорит рост корней и образование цветочных почек. Проведите три полива с интервалом в несколько дней, и «мужское счастье» обязательно порадует вас яркими бутонами.

Источник: cpykami.ru