Совсем не поздно: чем подкормить клубнику в октябре, чтобы увеличить урожай в разы

Многие дачники забывают, что клубника требует дополнительного ухода осенью. А если не сделать ничего, чтобы растения напитались полезными веществами, то в следующем сезоне урожай будет скудным. Но агроном Анастасия Коврижных предупредила, что в октябре еще не поздно все исправить. На протяжении всего месяца растение еще поглощает питательные вещества, а вот потом уйдет на покой.
И в первую очередь эксперт напомнила, что в такое время лучше всего использовать внекорневую подкормку. А это значит, что стоит просто опрыскивать по листу.
При этом сама подходящим удобрением, пл словам агронома, является монофосфат калия. Для приготовления полезного состава надо развести в 10 литров воды 5 граммов этого препарата.
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Получившийся раствор используется для опрыскивания клубники, но потом нужно использовать еще один состав. Необходимо взять борофоски, 20 граммов которой надо просто рассыпать под каждым кустиком.
Посл этого дачникам нужно лишь замульчировать грядки с клубникой. Растение можно спокойно оставлять на зимовку, пишут «БелНовости».