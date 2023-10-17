Совсем не поздно: чем подкормить клубнику в октябре, чтобы увеличить урожай в разы

И в первую очередь эксперт напомнила, что в такое время лучше всего использовать внекорневую подкормку. А это значит, что стоит просто опрыскивать по листу.

При этом сама подходящим удобрением, пл словам агронома, является монофосфат калия. Для приготовления полезного состава надо развести в 10 литров воды 5 граммов этого препарата.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Получившийся раствор используется для опрыскивания клубники, но потом нужно использовать еще один состав. Необходимо взять борофоски, 20 граммов которой надо просто рассыпать под каждым кустиком.

Посл этого дачникам нужно лишь замульчировать грядки с клубникой. Растение можно спокойно оставлять на зимовку, пишут «БелНовости».