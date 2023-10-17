Вот как нужно хранить мед, чтобы он оставался полезным: названа самая подходящая температура

Многие любители меда почему-то уверены в том, что этот полезный продукт можно хранить в любых условиях. Но это не так. На самом деле пчелиный десерт не так устойчив к внешним факторам, как кажется. Он тоже способен испортиться.

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Так как же нужно хранить мед? Ответ однозначный. Если вы хотите, чтобы продукт приносил организму пользу, его следует держать в холодильнике. Там самая подходящая температура.

В зимнее время запасы меда можно вынести на балкон. Ему не страшна даже полная заморозка. Так как этот продукт устойчив к температурным перепадам.