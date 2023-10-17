Вот как нужно хранить мед, чтобы он оставался полезным: названа самая подходящая температура

Многие любители меда почему-то уверены в том, что этот полезный продукт можно хранить в любых условиях. Но это не так. На самом деле пчелиный десерт не так устойчив к внешним факторам, как кажется. Он тоже способен испортиться.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Так как же нужно хранить мед? Ответ однозначный. Если вы хотите, чтобы продукт приносил организму пользу, его следует держать в холодильнике. Там самая подходящая температура.
В зимнее время запасы меда можно вынести на балкон. Ему не страшна даже полная заморозка. Так как этот продукт устойчив к температурным перепадам.
А вот жара точно не понравится меду. Максимально допустимая температура хранения составляет плюс 35 градусов. Если нагреть продукт хотя бы на еще один градус, он безвозвратно утратит свои полезные свойства.
Соблюдайте эти правила, и ваш мед будет лежать годами. Не слушайте тех, кто говорит, что продукт следует держать в комнате. В таких условиях срок хранения будет существенно короче.
Источник: издание belnovosti.by