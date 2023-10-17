Как сохранить лук всю зиму — простая хитрость: не сгниет и не прорастет

Порой перед зимой многие дачники предпочитают запастись овощами. Лук целыми ящиками можно найти на кухне. Но возникает непростая задача — как его хранить несколько месяцев.

Некоторые предпочитают развешивать его в сетках, другие хранят в картонных коробках. Однако был раскрыт лайфхак, с помощью которого можно предотвратить порчу лука.