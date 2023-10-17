Как сохранить лук всю зиму — простая хитрость: не сгниет и не прорастет

Порой перед зимой многие дачники предпочитают запастись овощами. Лук целыми ящиками можно найти на кухне. Но возникает непростая задача — как его хранить несколько месяцев.
Некоторые предпочитают развешивать его в сетках, другие хранят в картонных коробках. Однако был раскрыт лайфхак, с помощью которого можно предотвратить порчу лука.
Для этого нужно взять свечку и зажигалку. Оказалось, что хитрость заключается в том, что низ и верх лука нужно подпалить.
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«Увлекаться не стоит — достаточно обжечь пламенем в течение пары секунд. Таким образом вы защитите луковицы от прорастания и гнили», — заверяет эксперт.
Добавим, что любые овощи зимой лучше всего хранить в обычных бумажных пакетах. Но важно знать, что температура в помещении должна быть не выше 22 градусов, а влажность — не более 70%, сообщает KP.ru.
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