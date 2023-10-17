Сырные лепешки на скорую руку: готовятся за 15 минут — получаются в тысячу раз вкуснее, чем хачапури

Сыр любят взрослые и дети. Поэтому такие лепешки придутся по душе всем домочадцам. Перед их ароматом не устоит ни один гурман.

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По отзывам тех, кто уже успел опробовать рецепт, блюдо получается вкуснее, чем классическое грузинское хачапури. А время приготовления намного меньше. На все уйдет не более 15 минут.

Вам потребуется: 200 граммов сыра, 130 граммов муки, 1 яйцо, 190 миллилитров молока, 20 граммов сливочного масла, пара щепоток соли и 5 граммов разрыхлителя.

Для начала немного подогрейте молоко. Оно должно быть теплым. Далее добавьте в него яйцо, соль, разрыхлитель, муку и измельченный на терке сыр.