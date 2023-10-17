Три ошибки в осеннем уходе за яблоней — совершает каждый второй садовод: урожай снижается на порядок

Так, обязательно в первую очередь нужно собрать все созревшие яблоки, а также убрать с земли все опавшие плоды.

По словам эксперта, причина заключается в том, что в таких фруктах остаются на зимовку вредители и болезни, которые потом просто погубят посадки, как только потеплеет.

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Не все знают, что осенью ни в коем случае нельзя в качестве подкормки использовать составы, в которых имеется азот. Это объясняется тем, что он стимулирует рост, а в этот период яблоня, наоборот, должна готовиться к покою.

И наконец, просто нельзя забыть про такую процедуру, как обрезка. Осенью яблоню обязательно надо освободить от сухих и больных побегов, пишут «БелНовости».