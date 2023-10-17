Как вытравить всех тараканов разом: исчезнут уже через 8 часов — лучший народный рецепт

Если в вашем доме обосновались тараканы, не стоит надеяться, что проблема исчезнет сама по себе. Этого не произойдет. Поэтому найдите время и разберитесь с вредителями. Это проще, чем может показаться на первый взгляд.

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Чтобы избавиться от всех насекомых разом, вовсе не нужно покупать ядовитую химию. Вызывать специалистов тоже нет нужды. Есть более безопасный и менее затратный способ. Им пользовались еще в СССР. И он до сих пор очень хорошо работает.

Рецепт простой. Возьмите одно куриное яйцо. Отделите желток. Вам потребуется только он. Смешайте продукт с 50 граммами борной кислоты. Аптечное средство нужно брать в порошке, а не в жидком виде. Это важно!

Сформируйте из получившейся массы мелкие шарики и разложите из вблизи тараканьих укрытий. Выключите свет и покиньте кухню. За ночь тараканы съедят все подчистую, и это неизбежно приведет к гибели всех особей.

Помните: данный способ сработает, если вы перекроете насекомым доступ к воде и другим продуктам.

Источник: journal.tinkoff.ru