Планы будут рушиться: четыре знака зодиака попадут в сложный период бед и преград

Испытания кармы ждут рожденных под знаком Рака. По словам астрологов, у них будут сложности в отношениях с теми, кто их окружает. Могут быть внезапные конфликты и даже скандалы.

А вот Козерогов будут ждать трудности в финансовой сфере и карьере. Они столкнутся с потрясениями, которые их сделают только сильнее. Водолеям нужно подготовиться к тому, что их планам на этот период сбыться, к сожалению, не суждено. Им нужно взять волю в кулак и не падать духом, чтобы пережить тяжелое время.

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Непросто будет Рыбам. Им звезды готовят глубокие эмоциональные потрясения. Представители этого знака зодиака вынуждены будут переоценить существующие взаимоотношения.

Но важно знать, что сложный период для этих знаков продлится недолго. Затем придет белая полоса, пишет ussurmedia.ru.