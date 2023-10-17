Ни за что не сдуется: как приготовить по-настоящему пышный омлет — секрет в необычном ингредиенте

Высокий пышный омлет, который подавали в советских детских садах, может приготовить далеко не каждая хозяйка.

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Обычно проблема заключается в том, что блюдо совершенно не держит форму. Стоит ему только остыть, сразу превращается в тонкую лепешку.

Тоже перепробовали все рецепты, но не нашли нужного? Можете расслабиться. Оказывается, секрет по-настоящему пышного омлета кроется в одном неожиданном ингредиенте.

Если добавить его в яичную массу, блюдо сохранит объем даже через пару часов после приготовления.

Речь идет о крахмале. Можно использовать картофельный или кукурузный продукт. Эффект в любом случае будет потрясающим.

Все просто. Придерживайтесь этих пропорций. На 4 яйца следует взять 100 мл молока, соль на кончике ножа и 10 г секретного продукта.

Омлет следует готовить на слабом огне под крышкой. Соблюдайте эти правила, и ваши завтраки станут еще вкуснее.

Источник: издание belnovosti.by